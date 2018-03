Florian (12 Coups de midi) victime de critiques : "Ma famille a pris ça à coeur"

Après 40 participations et 39 victoires, Florian, candidat des 12 Coups de midi, a été éliminé de l'émission. Satisfait de sa participation, le jeune homme a accordé une interview au site Télé Star. Il y évoque les remarques blessantes qu'il a pu lire à son sujet et dévoile ses projets.

L'étudiant en droit qui a remporté 146 067 euros de gains a adoré participer au programme présenté par Jean-Luc Reichmann. S'il était d'abord venu pour s'amuser, le compétiteur est satisfait d'être devenu l'un des grands Maîtres de midi. Mais voilà, comme c'est souvent le cas, son succès a fait jaser et réagir des internautes qui ne sont pas toujours bienveillants. S'il en faut plus pour le déstabiliser, malheureusement, sa famille en a souffert. Il explique : "La plupart des choses que j'ai lues étaient bienveillantes, c'est vraiment une minorité qui va rager et faire des commentaires médisants. Mais il y en a quand même quelques-uns ! Moi ça m'a fait beaucoup rire, mais pas certains membres de ma famille qui ont pris un peu ça à coeur. Je leur ai dit que ça ne servait à rien de s'énerver pour ça."

Préférant penser à autre chose, Florian se tourne vers l'avenir. Lui qui a offert la voiture qu'il a gagnée à sa maman compte s'en offrir une. Mais ce n'est pas tout, avec ses gains, il compte tenter de réaliser un de ses rêves. "J'aimerais également aussi m'acheter du matériel vidéo pour réaliser des choses qui me tiennent à coeur", poursuit-il. Car oui, l'ex-candidat a écrit plusieurs scénarios, des courts-métrages et il a en tête des idées de long métrage. À bon entendeur...