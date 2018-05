Florian Delavega papa : Première tournée avec son bébé

Ce périple à trois ne s'est malheureusement pas présenté sous les meilleurs auspices comme l'a annoncé Natalia Doco. "Bon : Grève SNCF. Pas de train. Notre camion s'est cassé 15 min après la sortie. Le beau-père @patoudu33 nous a prêté la voiture. On se démoralise pas. On continue à chanter parce que on se dit que on est quand même ensemble et que ce soir sera une soirée de rêve. Et puis bébé danse et nous on oublie tout", a détaillé la chanteuse argentine sur sa page Instagram, faisant preuve d'un optimisme à toute épreuve.

La famille est finalement bien arrivée à destination, permettant à la jeune maman de se produire comme prévu dans une église.