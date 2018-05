Florian (Mariés au premier regard) "en contact" avec Charlène : Il s'explique...

Charlène et Florian se sont rencontrés dans Mariés au premier regard saison 2 (M6). Les deux candidats avaient accepté de mettre leur avenir amoureux entre les mains de scientifiques. Alors qu'ils se découvraient à la mairie, ils avaient sauté le pas et s'étaient dit "oui" ! Un mariage qui aura duré quelques mois seulement puisque, depuis, le couple s'est séparé. Toutefois, quatre mois après leur rupture, ils restent "en contact".

Dans le cadre de sa participation aux Anges de la télé-réalité 10 (NRJ12), Florian a accordé un entretien à Sam Zirah. L'occasion pour lui de revenir sur son histoire d'amour avec Charlène. Ainsi, celui qui a craqué pour Sarah Martins sur le tournage de la télé-réalité, en a profité pour révéler ne pas avoir totalement coupé les ponts avec son ex-femme.

"On est encore en contact parce qu'on est en train de divorcer. Qui dit vrai mariage dit vrai divorce, lance-t-il. Et en France, c'est beaucoup de papiers !" Florian précise par ailleurs que la production de Mariés au premier regard s'occupe du plus gros. "Mais il y a quand même quelques paperasses à signer, à fournir", ajoute l'agent immobilier.

Pour rappel, d'après certaines rumeurs, Florian avait mis un terme à son idylle avec Charlène dans le but de rejoindre le casting des Anges. Une information qu'il avait formellement démentie auprès de Purepeople.com. "On s'est séparés bien avant (...). J'étais célibataire, il fallait que je tourne cette page et aller de l'avant", avait-il déclaré.