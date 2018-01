Mariés au premier regard : Florian lynché après sa rupture avec Charlène

Ce n'est pas la première fois que Florian s'exprime sur sa rupture avec Charlène. "Même si notre mariage a été exposé au public, les raisons de notre séparation ne regardent que nous et c'est notre vie privée. Je ne souhaitais pas m'exprimer sur ce sujet, mais je me sens obligé aujourd'hui de prendre la parole car je suis peiné et déçu de certains messages que je reçois. Nous ne nous séparons pas à cause de la télé-réalité ou une autre raison farfelue. Nous ne sommes plus heureux et épanouis comme au début", écrivait-il la semaine dernière.

Charlène, aussi insultée, avait quant à elle demandé à ses détracteurs de se tempérer : "Une chose qui est certaine c'est qu'il est difficile de se reconstruire dans la haine ou la colère. Florian a fait des choix... il en est ainsi mais s'il vous plaît : notre histoire c'est aussi nos familles, nos mères, nos pères, nos soeurs, frères, tantes, oncles et cousines, neveux et nièces... chaque mot, insulte les touche aussi et ils ne méritent pas le chagrin. Le bonheur de mes proches et ceux de Florian est primordial à mes yeux. Alors si je peux simplement me permettre de vous demander d'y penser avant d'émettre un jugement : c'est comme cela que vous me soutiendrez au mieux."