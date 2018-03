Florian (Les Anges 10) "vexé" par des proches de Charlène : Il s'exprime !

Florian n'a pas souhaité s'arrêter à son expérience dans Mariés au premier regard 2 (M6). Quelques mois plus tard, le beau brun s'envolait pour Los Angeles afin de tourner LesAnges 10 (NRJ12). S'il y participait pour réaliser son rêve, devenir agent immobilier, il n'a pas fermé la porte à l'amour quand l'occasion s'est présentée.

Il a en effet été en couple avec Manon Van et Sarah Martins. Des idylles qui ont beaucoup agacé les internautes. Nombreux sont ceux qui ont reproché à Florian d'avoir trop vite tourné la page après sa rupture avec Charlène. Des critiques qui l'ont beaucoup atteint, ainsi que ses proches, comme il l'a confié à Purepeople : "J'essaie de ne pas y faire attention, de ne pas y répondre. Ça touche beaucoup mon entourage, ma famille, et ça m'a fait de la peine. J'essaie d'avoir un oeil extérieur à tout ça parce qu'en faisant ça, on est exposés aux critiques (...). Il faut accepter, ça fait partie de l'aventure."

Florian s'est ensuite justifié à propos des deux histoires d'amour qu'il a vécues : "J'étais célibataire, il fallait que je tourne cette page et aller de l'avant. Et qui dit aller de l'avant dit rencontrer de nouvelles personnes." Il en a également profité pour assurer que sa participation aux Anges 10 n'avait en rien joué dans sa séparation avec Charlène : "On s'est séparés bien avant de faire Les Anges. Je peux comprendre que les gens aient été aussi méchants, parce qu'ils n'ont pas tout compris. Mais il y a des choses qui ont été faussées."

Je respectais la famille de Charlène

Comme les propos qu'a tenus la maman de la brunette sur les réseaux sociaux ? Selon elle, Florian a mis un terme à leur relation à cause des Anges et n'aurait pas entièrement été sincère avec sa fille. Des déclarations sur lesquelles le jeune homme a préféré ne pas s'exprimer : "Je ne peux pas m'exprimer sur sa famille parce que ce sont des gens que je respectais beaucoup. Il y a des choses qui ont été dites qui m'ont beaucoup vexé et qui ont beaucoup vexé ma famille." Florian n'est donc plus du tout en contact avec les proches de Charlène. En revanche, cette dernière et lui le sont toujours, notamment pour finaliser leur divorce.

Pour rappel, Florian et Charlène s'étaient rencontrés dans Mariés au premier regard 2. Tous deux ont accepté de s'unir devant les caméras et ont vécu environ huit mois ensemble. Une idylle qu'ils n'hésitaient pas à partager sur les réseaux sociaux. En début d'année, leurs fans ont donc été sous le choc quand ils ont annoncé leur rupture.

