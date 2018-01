Florian (Mariés au premier regard) aurait retrouvé l'amour et cela fait scandale

Pour rappel, le beau brun s'est récemment séparé de Charlène qu'il a rencontrée dans Mariés au premier regard (M6). Très vite accusé d'avoir privilégié la télé-réalité à sa relation avec la jeune femme, Flo s'était défendu sur Instagram : "Je ne souhaitais pas m'exprimer sur ce sujet, mais je me sens obligé aujourd'hui de prendre la parole car je suis peiné et déçu de certains messages que je reçois. Nous ne nous séparons pas à cause de la télé-réalité ou une autre raison farfelue. Nous ne sommes plus heureux et épanouis comme au début."

La maman de Charlène aurait pourtant posté des messages disant clairement que Florian l'avait délaissée pour faire Les Anges. " Il l'a laissée dans le doute jusqu'au dernier moment. Il aurait dû être franc. Ils divorçaient et tout était terminé, mais il a préféré ne rien dire car il avait peur des retours négatifs", aurait-elle également posté.