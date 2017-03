Floyd Mayweather : Le riche boxeur cambriolé, son 40e anniversaire gaché

Quand le chat n'est pas là, les souris dansent... Occupé à fêter en grande pompe ses 40 ans dans un club branché de Los Angeles entouré de stars comme Mariah Carey, spécialement revenue de Dubaï pour lui avec son jeune compagnon Bryan Tanaka, ou encore de son grand ami Justin Bieber, Floyd Mayweather a eu la mauvaise surprise d'apprendre que sa maison de Las Vegas avait été cambriolée durant son absence.

TMZ révèle que les voleurs sont repartis avec un joli butin s'élevant, au minimum à 150 000 dollars, après s'être introduits par effraction en forçant une porte. Selon USA Today, en relation avec le bureau du Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD), plusieurs objets de valeur manquent à l'appel, mais "nous ne savons toujours pas exactement ce qui a été volé", a-t-il été commenté. Pour l'heure, aucun suspect n'a été identifié.

Devenu multimillionnaire après avoir remporté 49 matchs sans défaite, Floyd Mayweather a pris sa retraite en septembre 2015, profitant aisément, et sans s'en cacher, de la fortune qu'il a accumulée au cours de sa carrière et qu'il fait fructifier. L'ex-boxeur – qui avait empoché pas moins de 120 millions de dollars pour son "combat du siècle" contre Manny Pacquiao en 2015 – a pris pour habitude d'exposer sa richesse sur les réseaux sociaux, comme en mai 2016 lorsqu'il apparaissait devant une table recouverte de liasses de billets. "Gagner des sommes à sept chiffres tous les mois sans bouger le petit doigt montre encore plus que j'ai réalisé de brillants investissements et pris les décisions qui m'ont permis de quitter le ring confortablement. Je suis fier d'être un roi", avait-il commenté en toute modestie. Un post issu d'une longue série...

Olivia Maunoury