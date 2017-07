Fort Boyard : Olivier Minne en larmes et surpris en off, il s'explique...

Comme chaque été, Fort Boyard a fait son retour sur France 2. Et, comme chaque année depuis 2003, Olivier Minne est aux commandes du programme. Tandis qu'il était en plein tournage des prochains épisodes, ses équipes lui ont réservé une jolie surprise afin de célébrer ses 15 ans d'émission.

Comme dévoilé dans la vidéo partagée par nos confrères de TV Magazine, le tournage a été interrompu et les techniciens ont célébré la date symbolique. L'animateur de 50 ans semble très ému par ce geste et finit même en larmes. "C'est dégueulasse de me faire une surprise comme ça", a-t-il alors lâché.

Bouleversé, Olivier Minne a enchaîné en adressant quelques mots aux techniciens du programme de France 2 : "Vous ne pouvez pas savoir comme ça m'émeut. Ça me touche énormément. Sachez que depuis la première fois où j'ai posé le pied sur ce fort, vous m'avez accueilli très gentiment. Et si, sincèrement, je prends toujours autant de plaisir à présenter cette émission, c'est parce qu'en fait vous êtes là. On ne vous voit pas, mais moi je sais que Fort Boyard existe parce que c'est vous."

Pour information, l'ex-candidat de Danse avec les stars (TF1) détient le record de longévité, avec ses 15 années consécutives aux commandes de Fort Boyard. Dès la rentrée, Olivier Minne présentera un nouveau jeu de culture générale sur France 2 : Les 5 anneaux d'or.