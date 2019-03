France-Islande : Nagui célèbre la belle victoire avec un baiser à sa femme

Lors de la Coupe du monde 2018, le célèbre animateur télé (France 2) et radio (France Inter) et son épouse avaient apporté leur soutier à Didier Deschamps et à ses joueurs durant toute la compétition qui s'est déroulée en Russie. Une fois le titre tant convoité remporté le 15 juillet à Moscou contre la Croatie, Nagui et Didier Deschamps avaient joué les prolongations avec leurs femmes et d'autres amis dans le Sud de la France. Farniente et folles soirées avaient rythmé leurs vacances près de Saint-Tropez.

Personnage incontournable du PAF, Nagui est aussi à la tête de la société de production Air Productions. L'animateur et producteur de 57 ans a débuté le tournage d'un documentaire sur Didier Deschamps à l'automne dernier. Il a ainsi pu se rendre à Clairefontaine pour filmer son ami sélectionneur et a également recueilli les confidences de son fils Dylan. Pour l'heure, aucune date de diffusion n'a été communiquée.