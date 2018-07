Didier Deschamps déchaîné à Saint-Tropez, une semaine après le sacre

Ces vacances à Saint-Tropez, Didier Deschamps ne les a pas volées. À présent loin de l'euphorie née en Russie, qui a voyagé jusqu'aux Champs-Élysées et au palais de l'Élysée pour une communion avec les milliers de fans, le sélectionneur des Bleus n'est pas encore totalement redescendu de son nuage.

Une semaine tout juste après le sacre de l'équipe France à Moscou, Didier Deschamps a de nouveau fêté cette deuxième étoile de champion du monde entouré de ses plus proches amis. Accompagné de son épouse Claude, de leur fils de 22 ans Dylan, mais aussi de Nagui, de sa femme Mélanie Page, de l'ancienne Miss France Valérie Bègue ou encore de la journaliste de France 2 et France Inter Leïla Kaddour et de l'ancien joueur de tennis Fabrice Santoro, le sélectionneur de 49 ans relâche totalement la pression, et se lâche.

Dimanche 22 juillet 2018, toute la joyeuse troupe s'est rendue au restaurant La Gioia et au célèbre VIP Room de Jean-Roch pour une nouvelle soirée de détente. Parce que la victoire des Bleus est encore dans toutes les têtes, le drapeau tricolore était à nouveau de sortie, agité avec ferveur par Nagui, tandis que les "On champion du monde" étaient clamés par toute la tablée, Didier Deschamps le premier.

Fidèle supporter des Bleus et ami de leur sélectionneur, Jean-Roch a publié deux vidéos de cette folle soirée sur sa page Instagram.