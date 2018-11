Francesca Antoniotti, son anecdote gênante : "J'ai longtemps été incontinente"

Ce 22 novembre dernier, Francesca Antoniotti (37 ans) a encore évoqué sa vie – très – intime dans C'est que de la télé sur C8.

La chroniqueuse et ex-candidate de la 4e saison de la Star Academy (TF1) a profité d'un débat autour des "objets connectés pour rééduquer le périnée" pour assumer des propos... très personnels. "J'ai été longtemps incontinente. J'ai eu un enfant très jeune et je n'ai pas fait de rééducation du périnée", a-t-elle assuré face à ses collègues avant de poursuivre sans filtre : "Donc à chaque fois que je prenais un bain, ou que j'allais dans la mer, eh ben ensuite, après, c'était comme si je me faisais pipi dessus. Alors bon, c'était compliqué quoi...."

Dans la foulée, la jolie Francesca a raconté un rendez-vous amoureux qui avait pâti de cette situation. "Un jour ça m'est arrivé, je déjeunais avec un jeune homme. J'avais une belle robe très jolie, je sortais à peine de l'eau. (...) Je me suis levée et il a cru que je m'étais pissée dessus quoi ! Il est parti", s'est-elle rappelée.

La veille, elle prenait déjà la parole pour assumer le fait que son fils Enzo (16 ans) n'était pas spécialement fan de sa ligne éditoriale sur Instagram. "Nos enfants nous vomissent sur les réseaux sociaux. Moi il me dit : 'Qu'est-ce que tu m'as encore fait cet après-midi ?' Je lui fais honte, évidemment", avait-elle déclaré à l'antenne.

