Francesca Antoniotti, son fils Enzo gêné par ses photos : "Je lui fais honte..."

Ce 21 novembre dernier, Francesca Antoniotti (37 ans) a évoqué sa relation mère-fils très spéciale avec son fils Enzo (16 ans) dans C'est que de la télé sur C8.

La chroniqueuse et ex-candidate de la 4e saison de la Star Academy (TF1) a profité d'un débat autour d'une séquence de Confessions intimes (NT1) sur "ces adultes en pleine crise d'adolescence" pour assumer son besoin d'être "djeun's" avec son fils aujourd'hui adolescent. "Qu'est-ce que c'est génial de pouvoir faire la mère djeun's et de s'éclater ! Moi, je vais tout le temps voir mon fils. Bon, lui du coup, après, il me ferme la porte au nez...", a-t-elle assuré face à ses collègues dubitatifs.

Et d'assurer quelques instants plus tard en évoquant le problème que peuvent constituer les réseaux sociaux dans une relation parents-enfant : "Nos enfants nous vomissent sur les réseaux sociaux. Moi il me dit : 'Qu'est-ce que tu m'as encore fait cet après-midi ?' Je lui fais honte, évidemment."

Le 21 juillet dernier, Francesca illustrait très bien son propos en statuant sur Instagram en légende d'un cliché montrant son fiston en train de tenter d'échapper à une photo à table. "Pas facile de prendre en photo quelqu'un qui ne veut jamais l'être mais je suis assez fière de moi sur ce coup #summer2018 #mavie #monfils #vieuxport #Bastia", indiquait-elle.