Francesca Antoniotti (TPMP) : Son histoire d'un soir avec une légende de la NBA

Francesca Antoniotti aurait pu se vanter d'être sortie avec l'une des plus grandes stars de la NBA, mais au lieu de cela, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) a surtout été surprise que son secret ait été divulgué et allègrement partagé.

Jeudi 9 mai 2019, Cyril Hanouna a sorti de sa "boîte à poucaves" une information concernant un de ces chroniqueurs, invitant les autres membres de l'équipe à découvrir qui avait vécu une histoire avec une icône du basket américain. Très rapidement, Valérie Benaïm a jeté son dévolu sur Francesca Antoniotti... à juste titre. Jean-Michel Maire a ensuite très rapidement "découvert" que cette affaire concernait un certain Michael Jordan.

Visiblement gênée, l'ancienne candidate de la Star Academy a confirmé être sortie avec l'ancien joueur phare des Chicago Bulls, expliquant rapidement les détails de leur rencontre et précisant que ni l'un ni l'autre n'était en couple à l'époque. "On s'est rencontré au café de l'Homme. Je travaillais pour NRJ12, je faisais un reportage. Lui est venu pour son équipementier et il y avait plein de filles autour de lui qui ne parlaient pas anglais. Comme j'ai la chance de parler anglais, je suis venue pour traduire, et du coup voilà...", a-t-elle raconté.

Face aux multiples questions de ses collègues qui ont tenté d'obtenir davantage de détails, Francesca Antoniotti a simplement ajouté que son rapprochement physique avec Michael Jordan avait eu lieu par la suite, lorsqu'elle l'avait suivi dans une boîte de nuit, le VIP. La chroniqueuse a également révélé n'avoir confié ce secret qu'à un seul de ses collègues, Gilles Verdez, qui n'est visiblement pas une personne de confiance puisqu'il l'a répété et est allé jusqu'à le glisser dans la fameuse "boîte à poucaves."

TPMP a rassemblé 1,6 million de téléspectateurs, soit 7% de parts d'audience.