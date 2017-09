Frankie Muniz, la star de "Malcolm" fou amoureux : "Je t'aime Paige"

Lundi et mardi, la chaîne ABC a diffusé les deux premiers épisodes de la nouvelle saison de Dancing with the Stars. Durant les répétitions, Frankie Muniz, qui a déjà une santé fragile, a révélé à sa partenaire : "J'ai eu un accident et je me suis cassé le dos et blessé aux mains et aux côtes. J'ai des côtes cassées, le dos, une cheville. Je me suis déchiré le ménisque il y a deux mois. Je suis un désastre sur pattes." Si sa passion pour les sports automobiles lui coûte physiquement, cela ne l'a pas empêché d'être l'un des plus brillants danseurs de ces deux premiers épisodes. Il a débuté par un foxtrot sur le tube de Harry Styles, Sign of the Time, et obtenu un 19/30. Par rapport à ses concurrents, c'était très bien. Puis il est monté en puissance avec sa partenaire : avec leur tango, ils ont obtenu un très joli 23/30 avant de terminer avec la superbe note de 25/30 pour un cha-cha-cha.