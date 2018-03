Franz-Olivier Giesbert et Valérie Toranian : En route pour le mariage !

Heureuse nouvelle pour deux figures de la presse. Selon les informations révélées le 23 mars 2018 par le magazine Closer, Franz-Olivier Giesbert (69 ans) et Valérie Toranian (56 ans) vont passer à l'étape supérieure de leur relation.

Après environ quatorze années d'amour, l'ancien directeur de la rédaction du Point (aujourd'hui chroniqueur dans Les Terriens du dimanche !) et l'ancienne directrice de la rédaction du magazine Elle (qui dirige désormais La Revue des deux Mondes) ont décidé de concrétiser leur relation par un mariage. Les noces auront lieu en juin prochain à Marseille.

Il s'agira des troisièmes noces pour Franz-Olivier Giesbert, qui avait d'abord épousé Christine Fontaine (mère de ses aînés Aurélien, Claire et Alexandre) avant de se remarier plus tard avec Natalie Freund (la maman de ses plus jeunes enfants, Julien et Lena). En août 2014, le journaliste avait évoqué ses infidélités passées, assurant qu'il avait "appris tardivement" à devenir l'homme d'une seule femme. "J'ai appris la fidélité tardivement, mais j'en suis devenu un apôtre. Il y a plein d'avantages à être fidèle. Quand j'étais infidèle, j'avais l'impression de ne pas prendre ma vie en main", déclarait-il à l'époque à Voici. Il promouvait alors son 14e roman, L'amour est éternel, tant qu'il dure.