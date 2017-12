Frédéric Beigbeder : Sa femme Lara est enceinte, il révèle le sexe du bébé

Frédéric Beigbeder a quitté Paris pour le Pays basque, où il est installé avec son épouse Lara Micheli et leur fille Oona, 2 ans. Le romancier revient le 3 janvier avec Une vie sans fin, un roman dans lequel il trouve un remède à la mort. Dans le magazine ELLE, l'ancien noceur parisien évoque ce nouveau livre et sa vie auprès de son épouse et leur fille. La grande nouvelle étant que leur trio est sur le point de devenir un quatuor...

À 52 ans, Frédéric Beigbeder reconnaît qu'il est "plus sympa" de se rouler dans l'herbe avec sa fille "que de se rouler par terre sur le dancefloor du Montana", une boîte de nuit parisienne. Déjà père d'une grande Chloé, 18 ans, dont la maman est la comédienne et romancière Delphine Valette, Beigbeder a de nouveau goûté à la paternité après son mariage avec Lara Micheli en 2014. Dans ELLE, il révèle que son épouse est de nouveau enceinte d'une petite fille quand on lui demande comment il fait pour être toujours entouré de jolies femmes : "J'ai trouvé la solution, je les fabrique, répond-il avec humour et sans doute pas mal de fierté envers Chloé et Oona. Je suis une usine à femmes ! J'ai une femme que j'aime, bientôt trois filles. Je suis comblé."

Comme le note ELLE, Frédéric Beigbeder sera devenu papa à deux périodes bien différentes de sa vie : au début de sa trentaine et de sa cinquantaine. Pour autant, il estime ne pas avoir été si différent avec son aînée et sa petite dernière : "Je ne crois pas, et je rends grâce à la garde alternée ! À partir du moment où j'ai dû m'occuper de Chloé - mon aînée - une semaine sur deux, il a fallu que j'assure ! Et, tous les deux, on s'est aidés. C'est peut-être le vrai sujet de mon livre : comment un enfant éduque son papa. Quand elle n'était pas avec moi, je continuais ma vie de fanfaron... Et quand elle était là, j'étais beaucoup plus sage."

Une vie sans fin, éditions Grasset de Frédéric Beigbeder le 3 janvier 2018.

ELLE, en kiosques ce vendredi 29 décembre 2017.