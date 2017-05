Frédéric Beigbeder se lâche en soirée avec Sandra Zeitoun à Cannes

Le Festival de Cannes est synonyme de cinéma exigeant, audacieux et bouleversant, mais pas seulement ! La Croisette rime avec fête durant la quinzaine de mai et cette 70e édition ne va certainement pas déroger à la règle.

Ouverte depuis le 17 mai, la manifestation a déjà son lot de soirées de folie, parmi lesquelles celle de l'organisatrice de soirées Sandra Zeitoun de Matteis. La suite Sandra and co a donc ouvert le bal du 70eme festival de Cannes ce 17 mai 2017. Elle avait organisé un diner réunissant ses plus proches ami(e). Orchidées blanches, parterre végétal, mobilier Perrier Jouet , la Suite a revêtu sa tenue de soirée !

Frederic Beigbeder, Hassan Guerrar ou encore Samy Naceri étaient présents pour célébrer cette ouverture.

Justine Fraioli, Joséphine, le couturier Georges Hobeika, le photographe des plus grandes stars Sebastien Micke discutaient du 70eme anniversaire du Festival de Cannes sur la plus grande terrasse de la croisette. Le DJ Richie Reach et le réalisateur Tom Dercourt dont le film " Après la Guerre" est présenté lors de ce Festival se sont amusés devant la cabine photo gif installée par Showroom Privé partenaire de la Suite pendant la quinzaine. Matt Hooking l acteur anglais a discuté cinéma avec Michele Mercier, l actrice légendaire du film Angélique Marquise des Anges.

Le lendemain 18 mai, elle avait rassemblé du beau monde dans la suite Sandra and co. pour l'aftershow de Superbus, mené par Jennifer Ayache, leader du groupe et fille de la mythique Nulle Chantal Lauby.

Sur le dancefloor, la chérie de Tomer Sisley a pu se déchaîner sur les tubes du moment en compagnie de Frédéric Beigbeder. L'auteur et réalisateur n'a pas perdu son goût pour les fiesta, en témoignent ses photos avec l'hôte de la soirée, dont il a fait l'interview.

Non loin d'eux, se trouvaient la magnifique Eva Herzigova qui a posé avec Jérôme Pulis (directeur de la communication internationale Dior Parfums-Beauté). Sur la liste des invités, on peut citer également Samy Naceri, Christophe Guillarmé et son mari Thierry Marsaux, Martine et Xavier Vidal, Fabien Onteniente, Elsa Wolinski ou encore Olivia Provost et Fabien Provost.