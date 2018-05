Frédéric de Wurtemberg : Mort à 56 ans, destin brisé par un terrible accident

Pour les faits divers, c'est hélas un accident de la route mortel de plus ; pour la Maison de Wurtemberg, qui vient de perdre le duc héréditaire Frédéric, c'est un drame absolu... Un dépassement hasardeux, une collision frontale et c'est la vie de toute une dynastie qui en est bouleversée – sans parler du chagrin.

Aîné des six enfants du duc Charles de Wurtemberg et de Diane d'Orléans, Frédéric de Wurtemberg a trouvé la mort le 9 mai 2018 à 15h40 à l'âge de 56 ans, lorsque sa Porsche, qu'il conduisait, a percuté de plein fouet une autre auto venant en sens inverse vers Ebenweiler (Bade-Wurtemberg, Allemagne), selon le récit qu'en fait le magazine Point de vue dans son édition de ce 16 mai : "Voulant doubler un tracteur, il n'a pas vu le véhicule qui se trouvait en face de lui. Le choc a été violent. Les occupants de l'autre voiture ont échappé au pire. Frédéric, lui, est mort presque sur le coup. Appelée sur place pour constater le décès, la police ne l'a tout d'abord pas identifié. Finalement, les agents ont réussi à contacter le château d'Altshausen pour annoncer la nouvelle aux parents du défunt. Son épouse et ses enfants, qui vivaient avec lui dans l'autre château de la maison royale de Wurtemberg, Friedrichshafen [à 35km au sud, sur les bords du Lac de Constance, NDLR], ont été informés aussi peu après."

Petit-fils et filleul du prince Henri d'Orléans, comte de Paris, Frédéric de Wurtemberg aurait fêté en novembre prochain ses noces d'argent avec la princesse Marie de Wied, fille du prince Ulrich de Wied et descendante du dernier roi de Wurtemberg, qu'il avait épousée en 1993. Vingt-cinq années d'un mariage heureux qui a produit trois enfants : Wilhelm, 23 ans, auquel échoit en ces circonstances dramatiques la position de duc héritier, appelé à succéder à son grand-père Charles, la duchesse Marie Amélie, 22 ans, et la duchesse Sophie Dorothée, 20 ans. Une famille confrontée à un deuil épouvantable...

Le destin brisé de "l'enfant soleil"

La famille ducale et toute la maison de Wurtemberg se sont dites "dévastées par cette disparition" dans un communiqué courageusement émis le jour même du drame, quelques heures seulement après l'accident fatal. La duchesse Diana, quant à elle, n'a eu besoin que de quelques mots – poignants – pour rendre compte de sa douleur insondable : "Depuis le jour de sa naissance, cet enfant était mon soleil", a-t-elle déclaré au sujet de la perte de Frédéric, qui laisse aussi toute une fratrie orpheline de lui – Mathilde (55 ans, mère de cinq enfants), Eberhard (54 ans), Philippe (53 ans, père de quatre enfants), Michael (52 ans) et Fleur (40 ans, trois enfants).

Comme le souligne Vincent Meylan dans Point de vue, Frédéric de Wurtemberg avait "un destin tout tracé", consistant à "incarner l'héritage royal après son père", devenu chef de la maison royale en 1975, et "gérer" le patrimoine colossal de la famille, établie dans l'industrie, l'agriculture, la viticulture... Officier réserviste de la Bundeswehr, avec le grade de colonel, et membre de plusieurs universités allemandes, il semblait parfaitement armé pour y faire face : "Certains se sont rebellés contre ce trajet imposé. Lui, non seulement l'avait accepté, mais il s'y trouvait très à l'aise. Depuis des années, c'était d'ailleurs lui qui, pour l'essentiel, gérait la fortune familiale", constate encore l'hebdomadaire spécialiste du gotha. Le défunt mettait également son énergie au service de plusieurs associations.

Les obsèques de Frédéric de Wurtemberg auront lieu le 25 mai en l'église Saint Michael du château d'Altshausen, suivies de son inhumation dans l'intimité.