Friends : Emma, la fille de Rachel et Ross, a bien grandi...

À l'image des nombreuses séries de notre jeunesse, de Desperates Housewives à Malcolm en passant par La Fête à la maison et on en passe, il est toujours amusant de voir comment ont évolué les enfants ou adolescents que l'on a pu croiser dans ces shows. Friends n'y a pas échappé avec ses petits bambins : Jack et Erica, les jumeaux de Chandler (Matthew Perry) et Monica (Courteney Cox), et Emma, la fille de Ross (David Schwimmer) et Rachel (Jennifer Aniston).

Mais saviez-vous qu'Emma a été incarnée non pas par une, mais deux actrices ? En effet, la fillette a été jouée par les jumelles Noelle et Cali Sheldon. Nées le 17 juin 2002, elles ont campé la petite Emma Geller-Green à tour de rôle pendant huit épisodes, permettant ainsi à la production de ne pas ralentir le rythme de tournage très dense. Pour la petite histoire, si Emma est le bébé du couple emblématique de la série, elle est arrivée par accident, après que ses parents ont passé une nuit ensemble, sans être véritablement en couple. Ils élèvent ensuite Emma conjointement, sans pour autant se remettre en couple. Jusqu'à l'épisode final de la série...

"Beaucoup de gens de notre école regardaient la série et la plupart savaient que nous étions dedans. Alors ils trouvaient que c'était plutôt sympa", avait confié Noelle au site Bustle. Leur mère, Gretchen Sheldon, garde elle aussi un bon souvenir de cette époque : "Tout le monde était très gentil avec Noelle et Cali et les traitait comme des petites princesses sur le plateau."

Bientôt dans le reboot ?

Après Friends, les jumelles ont poursuivi leur carrière, jouant parfois ensemble (Novel Romance en 2006) ou bien dans des courts métrages. À 16 ans, les deux adolescentes ont bien grandi et personne ne pourrait être capable de voir derrière leurs jolis visages celui d'Emma...

Et c'est peut-être de loin qu'elles verront la série être rebootée. Alors que la rumeur continue de courir sur un reboot de Friends, celle qui incarnait leur mère à l'écran, Jennifer Aniston, s'est exprimée sur la question. "Avant même la fin de la série, des gens nous demandaient si on reviendrait. Avec Courteney [Cox] et Lisa [Kudrow], nous en discutons. C'était vraiment le boulot le plus génial de ma vie. Je ne sais pas à quoi cela pourrait ressembler aujourd'hui, mais on ne sait jamais", a-t-elle confié au magazine InStyle, dont elle fait la couverture. Avant d'évoquer le cas Matt LeBlanc, qui ne veut pas revenir : "Nous pourrions peut-être le convaincre ou lui laisser le temps et Lisa, Courteney et moi pourrions relancer Les Craquantes [The Golden Girls] et passer nos dernières années ensemble dans des meubles en osier".

En attendant Friends, Noelle et Cali seront en tout cas à l'affiche du film Us, le prochain projet de Jordan Peele (le réalisateur de Get Out), avec Lupita Nyong'o et Elisabeth Moss en têtes d'affiche.