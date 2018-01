Friends de retour ? La bande-annonce qui provoque la frénésie !

Le montage est plutôt bien fait et comme l'espoir d'un retour des acteurs de Friends fait toujours rêver de nombreux fans, il n'en fallait pas plus pour créer la frénésie. La bande-annonce d'un prétendu film issu de la série pour le mois d'avril 2018 a donc fait un joli buzz sur Internet ces derniers jours.

Les Décodeurs du Monde ont retracé les origines de l'engouement : "la vidéo publiée depuis une page de fans du comédien américain Will Ferrell, vue (au moment de l'écriture de ces lignes, le 22 janvier) au moins 46 millions de fois et partagée près de 700 000 fois. (...) Mais également une vidéo postée par la chaîne YouTube Smasher et vue près de 4 millions de fois."

Mais les fans observateurs auront bien compris qu'il ne s'agit d'une compil' habile d'extraits, non pas de la série Friends, mais d'apparitions des acteurs de la série culte dans d'autres shows tournés après la 10e et ultime saison : Cougar Town avec Courteney Cox qui donne la réplique à ses guests Matthew Perry et Jennifer Aniston ou encore la série Joey avec Matt LeBlanc et Web Therapy dans laquelle Lisa Kudrow invite David Schwimmer.

Découvrez la vidéo, postée par la page Facebook du site Serieously.