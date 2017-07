Gabriel-Kane Day-Lewis dévoile son tout premier clip musical, "Ink In My Veins"

Gabriel-Kane Day-Lewis met momentanément sa carrière de mannequin entre parenthèses pour dévoiler son tout premier clip musical.

Dimanche 23 juillet 2017, la vidéo de la chanson Ink In My Veins (qu'il avait d'ailleurs interprétée en live en mars 2016 dans l'émission C à vous) a été mise en ligne sur la plateforme YouTube. Réalisé par le photographe Robin Cerutti, le clip a également été coproduit par Gabriel-Kane, preuve que l'artiste de 22 ans mène véritablement tous ses projets avec une fière indépendance.

Ballade pop-rock entraînante et colorée, Ink In My Veins est la première chanson extraite de son futur EP à paraître en fin d'année, Every Scar. Sur Instagram, le fils d'Isabelle Adjani (première fan de la musique de son fils) et Daniel Day-Lewis s'est félicité de cette parution qui vient sceller de longs mois de travail. "Le très attendu clip vidéo de Ink In My Veins est sorti!!!! Le tournage a été une expérience incroyable. (...) Merci à TOUTES les personnes qui ont travaillé là-dessus. Du plus profond de mon coeur. Je vous aime, amis, famille, fans et êtres humains. Plus à venir très vite mais pour le moment, profitez-en", a écrit celui qui avait été aperçu il y a trois mois avec une ravissante jeune fille.