Gad Elmaleh a-t-il volé le sketch du blond ? Un humoriste brise le silence !

Ce jeudi 11 juillet 2019, le magazine Society consacre sa une à Gad Elmaleh et propose à ses lecteurs une enquête très fouillée de neuf pages pour essayer de comprendre les accusations de plagiat qui collent à la peau de la star depuis plusieurs mois. Un homme brise enfin le silence et accuse clairement de vol l'humoriste de 48 ans.

Dans les pages du magazine, on découvre ainsi Kamel Bennafla, un homme de 62 ans qui a fait une carrière discrète sur les planches. Depuis Marseille, il s'est livré sur le plagiat – nié à plusieurs reprises par Gad Elmaleh qui parle plutôt "d'observations populaires" – dont est accusé au départ son célèbre confrère, par le compte anonyme CopyComic. "J'en ai plus rien à foutre, j'ai décidé de parler", clame-t-il d'entrée de jeu. Ses révélations ne sont pas anodines puisque, selon lui, le mythique sketch "du blond" serait de lui et non pas de Gad Elmaleh qui a pourtant acquis une partie de sa notoriété grâce à ce personnage devenu culte !

Une expression marseillaise

Flash-back pour comprendre comment les deux hommes se sont connus : dans les années 1990, en marge du Festival d'Avignon, les deux artistes se produisent sur scène et se retrouvent invités d'Europe 2 Avignon par Tex. Vêtu d'une casquette sur laquelle est écrit "ma femme au ski", Kamel Bennafla joue son sketch du même nom qu'il a écrit depuis quelque temps et cela plaît à son jeune confrère. Cela raconte la rencontre d'une femme et d'un blond sur les pistes, "un beau gosse, propre sur lui, qui fait tout bien et ridiculise les autres", détaille-t-il. Une expression "marseillaise qui date des années 90 et qui décrit un beau mec, un premier de la classe, le mec qu'on remarque, quoi", précise Eliane Zayan, fondatrice du café-théâtre Le Quai du rire et adjointe à la culture à la mairie de Marseille.

D'un coup, il parlerait comme un Marseillais ?

C'est après cela que les choses se compliquent puisque Kamel Bennafla affirme que Gad Elmaleh aurait demandé une copie de la bande pour l'écouter chez lui et "progresser avec". Bond dans le temps puisque, en 2000, Gad Elmaleh commence à être connu et Kamel Bennafla, qui se produit à Toulon, est interpellé par des spectateurs pour la ressemblance entre son sketch et celui de son confrère... "J'ai tout de suite compris, mais j'ai gardé mon calme", jure-t-il, ajoutant avoir préféré changer "blond" en "play-boy" même si l'effet comique était moins réussi. "À cette époque, Gad arrivait du Québec et du Maroc, et d'un coup, il parlerait comme un Marseillais ? N'importe quoi", s'énerve-t-il. Très agacé, il en veut également à Tex de n'avoir rien dit et rien fait alors qu'il est "le seul témoin". D'ailleurs, ce dernier n'a curieusement pas voulu répondre à Society.

Toujours dans les années 2000, Kamel Bennafla est toutefois appelé par Gad Elmaleh pour jouer dans son film Chouchou et il accepte un petit rôle de bonne grâce, mais sera finalement coupé au montage pour une raison de mise en scène. L'humoriste se demande si cette offre n'était pas pour acheter son "amitié", mais il n'aura jamais l'occasion de le savoir puisqu'ils ne se sont jamais plus recroisés depuis. Society termine ce passage sur les deux hommes en rappelant qu'un projet de film autour du blond était prévu, mais qu'il est à l'arrêt...

Thomas Montet

Society, dans les kiosques le 11 juillet 2019.