Gad Elmaleh se défend de tout plagiat : il évoque "des observations populaires"

Difficile d'éviter le sujet alors qu'il est en pleine promotion de son nouveau projet, la série Huge en France, dans laquelle on suit son quotidien depuis son installation à Los Angeles. Gad Elmaleh, qui avait déjà pris la parole pour s'exprimer sur les accusations de plagiat dont la chaîne CopyComic se faisait l'écho, est revenu sur cette affaire.

Épinglé pour des similitudes avec des sketchs d'humoristes nord-américains – il a demandé à son avocate de faire en sorte que les vidéos s'en prenant à lui soient supprimées pour "atteinte aux droits voisins du droit d'auteur" –, Gad Elmaleh a tenu à tordre le cou une bonne fois pour toutes aux accusations de plagiat. Il a souligné que des constats du quotidien n'étaient la chasse gardée de personne ("Le mec bourré qui titube, il t'appartient pas, il m'appartient pas. Sinon, on déposerait la vie, quoi !"). "Les observations populaires, qui sont présentes dans nos vies, sont les prémices d'un bout comique en stand-up", a-t-il affirmé à Nikos Aliagas sur Europe 1.

Le sympathique humoriste de 47 ans n'a pas manqué de rappeler qu'il avait commencé sa carrière en 1995 avec un sketch sur La Chèvre de monsieur Seguin (d'Alphonse Daudet), "avec l'idée de la parodie". Et d'ajouter, après une conversation qu'il a eue avec un ami : "Si je vous dis : 'Est-ce que vous avez déjà mis un truc dans le micro-onde, vous l'avez fait chauffer, au bout de quatre minutes vous le ressortez, le plat est brûlant et l'intérieur est froid ?' Ce n'est pas une invention. Mais c'est un point de départ pour écrire un petit sketch. On a compté à peu près 14 humoristes, des Français, des Anglais, des Écossais [qui ont fait la même observation, NDLR] et ce n'est pas la même vanne. C'est une observation qui n'appartient à personne. Après, libre à toi de dire ce que tu veux là-dessus."

Gad Elmaleh a bien l'intention de prouver qu'il n'a pas besoin de copier qui que ce soit pour faire rire dès le 12 avril prochain, avec le lancement sur Netflix de sa série Huge en France. Un projet sur lequel il a travaillé avec Andrew Mogel et Jarrad Paul. Il y donne notamment la réplique à Scott Keiji Takeda et Jordan Ver Hoeve. Parmi les guest stars : Jean Paul Gaultier et Jerry Seinfeld !