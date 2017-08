Gary Barlow présente son fils, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau

Jeudi 17 août, le chanteur Gary Barlow fêtait les 17 ans de son fils Daniel et, pour l'occasion, il a partagé un joli cliché sur son compte Instagram. Le jeune homme ressemble comme deux gouttes d'eau au membre du groupe Take That.

Daniel Barlow, né du mariage de Gary et de sa femme Dawn Andrews, affiche des traits de visage très similaires à ceux de son papa, notamment la forme de la mâchoire, le nez ainsi que le regard. Nul doute que le jeune homme aura dans quelques années le même physique avantageux que le chanteur ! Daniel est le plus âgé des enfants du couple. Il a deux soeurs : Emily (née en 2002) et Daisy (née en 2009). Ses parents ont eu la douleur de perdre un enfant en 2012, une petite Poppy, mort-née...

Gary Barlow, qui a passé quelques jours de vacances aux États-Unis, devrait prochainement revenir à la musique puisqu'il a partagé une photo de lui en studio parlant d'un projet à venir...