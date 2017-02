George Clooney, Amal et les jumeaux : "Ils nous l'ont dit tout naturellement..."

George Clooney, l'ancien célibataire le plus convoité d'Hollywood sera bientôt papa pour la première fois. Sa femme, la belle Amal Alamuddin attend un heureux événement et doit accoucher de jumeaux au mois de juin prochain.

Depuis l'annonce de la grossesse, les langues se délient. Après l'acteur Matt Damon c'est la présentatrice Julie Chen qui a confirmé l'heureuse nouvelle. C'est son ami George en personne qui lui a tout dit, le mois dernier. Depuis, elle meurt d'envie de balancer l'information !

"La vérité c'est que mon mari Leslie Moonves et moi, nous avons vu George et Amal il y a 3 semaines de ça et ils nous ont dit le plus naturellement du monde qu'ils attendaient des jumeaux. On s'est demandé si c'était un secret, ou pas, mais comme George n'a pas évoqué publiquement le sujet, on n'en a parlé à personne. Puis un matin, on en a parlé sur le plateau de The Talk, puisque c'était en couverture d'un tabloïd anglais. Mon producteur a suggéré de ne pas en parler mais je lui ai répondu que c'était vrai à 100 %. Et comme ce n'était plus un secret et que je rêvais d'enfin en parler...", a-t-elle expliqué lors d'une récente interview pour le site Entertainment Tonight.

La présentatrice télé a pris le risque de balancer l'information sans en avertir au préalable le principal intéressé. "Je ne lui ai pas passé de coup de fil pour lui dire avant, il connaît Leslie depuis si longtemps. Tout le monde se réjouit pour eux, pourquoi voudraient-ils garder ça secret ? En plus, on a passé le cap des 12 semaines. Elle va accoucher au mois de juin !", a-t-elle ajouté. Espérons que les futurs parents ne lui en tiennent pas rigueur.

Coline Chavaroche