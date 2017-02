Amal Clooney enceinte de jumeaux : Le sexe des bébés révélé !

Comme s'il fallait rattraper le temps perdu, le monde aura le droit à une double ration de bébés Clooney. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre petite surprise est venue agrémenter la bonne et heureuse nouvelle officialisée par l'AFP mercredi 8 février.

Amal Clooney est en effet enceinte de jumeaux, et le sexe des bébés vient d'être révélé, comme le rapporte TMZ. Enfin plutôt les sexes, car Amal et George vont accueillir un garçon et une fille ! Julie Chen, chroniqueuse dans l'émission The Talk dont les connexions à Hollywood ne manquent pas, a confirmé ce que la rumeur laissait entendre : il s'agira bien d'une fille et d'un garçon, attendus pour le mois de juin. Pour l'heure, ni George ni sa belle n'ont commenté l'information, pas plus que celle de la grossesse.

Depuis un moment, la rumeur courrait autour d'une grossesse supposée de l'avocate au barreau londonien. Le mois dernier, Amal Clooney (née Alamuddin) avait pris part à une projection Netflix à Londres, dévoilant un semblant de baby-bump. De quoi alerter la planète people et la presse internationale, qui va alors jusqu'à relayer la folle rumeur suivante : il s'agirait de jumeaux ! Le couple, qui s'est marié en 2014 à Venise, va pourtant finir par voir la confirmation tomber par l'intermédiaire d'un ami proche. "Elle est enceinte de jumeaux", se laisse dire l'AFP, quelques jours après que l'on a appris la présence de George Clooney aux César du Cinéma 2017 où il recevra un trophée d'honneur pour sa carrière.

L'acteur de 55 ans et l'avocate libano-britannique de 39 ans pourraient donc bien fouler le tapis rouge de la Salle Pleyel ensemble, le 24 février prochain. Il s'agirait de leur première sortie officielle en tant que futurs parents.