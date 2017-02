George Clooney, 55 ans, bientôt papa : Amal est bien enceinte de jumeaux !

Après de longues semaines de spéculations en tout genre et de supposé baby bump camouflé sous les vêtements, la rumeur se confirme enfin : l'épouse de George Clooney, Amal, est bel et bien enceinte.

Mercredi 8 février, un ami de la famille a confirmé l'heureux événement à venir auprès de l'AFP, révélant par ailleurs que le célèbre couple attend non pas un, mais bien deux enfants. "Elle est enceinte de jumeaux", a-t-on confirmé sous couvert d'anonymat. L'indiscret n'a toutefois pas donné de détails concernant le sexe des futurs bébés ni la date prévue du terme de la grossesse.

Dans quelques semaines, l'acteur américain de 55 ans et l'avocate libano-anglaise de 39 ans pouponneront donc pour la toute première fois. Le comédien oscarisé avait épousé sa belle en 2014 lors d'une fastueuse cérémonie organisée en Italie, à Venise, en présence d'un impressionnant parterre de stars. Les photos de leurs noces avaient à l'époque fait la une des nombreux magazines et journaux à travers le monde.

Juriste internationale de renom, Amal (née Alamuddin) est réputée pour avoir décroché de nombreux dossiers épineux. En 2004, la future maman avait travaillé à la Cour internationale de justice et compte notamment parmi ses clients l'ancienne Premier ministre ukrainienne Ioulia Timochenko ou bien le fondateur australien de WikiLeaks, Julian Assange. Après son mariage, elle avait pris la défense de plusieurs causes très médiatisées, notamment la possible restitution à la Grèce des frises du Parthénon exposées à Londres, la défense du journaliste canadien d'Al-Jazeera Mohamed Fahmy, ou encore celle de l'ancien président des Maldives Mohamed Nasheed, renversé en 2012.

En mai 2015, l'ex-célibataire le plus endurci d'Hollywood avait évoqué la paternité lors d'un entretien enregistré pour la chaîne CBS et avait à l'époque affirmé que fonder une famille n'était pas dans ses "top priorités". Il n'y a visiblement que les imbéciles qui ne changent pas d'avis...