Amal Clooney enceinte ? Toujours pas de ventre rond à l'horizon...

La rumeur qui réjouit le monde entier court depuis quelques semaines maintenant, depuis que le Daily Star a affirmé - témoignage d'une source supposément proche à l'appui - qu'Amal Clooney est enceinte pour la première fois et attendrait même des jumeaux. Une allégation parue dans l'édition libanaise du tabloïd, la sublime avocate en droit international de 38 ans étant originaire de ce pays.

Près d'un mois après cette annonce fracassante, qui provoque une effervescence incontrôlée, Amal et George Clooney continuent de jouer la carte du silence, laissant le doute planer tandis que le monde entier scrute chacune de leurs apparitions à la loupe. Ce fut une nouvelle fois le cas hier (vendredi 27 janvier), lorsque le célèbre couple marié depuis septembre 2014 a débarqué à Los Angeles.

A peine l'acteur-producteur-scénariste-réalisateur George Clooney et son épouse ont-ils mis un pied à l'extérieur du hall d'arrivée de LAX - l'aéroport international de Los Angeles - que les photographes se sont rués sur eux avec pour seul objectif de connaître enfin la vérité. Amal cache-t-elle un ventre rond sous son pull ? Impossible d'obtenir la réponse.

Élégante dans son trench kaki au col en fourrure et son pantalon en cuir, la supposée future maman est apparue extrêmement souriante malgré la cohue autour d'elle. George Clooney s'est quant à lui montré beaucoup plus pressé. Tenant une housse de costume à la main - en vue d'une cérémonie ou d'une rencontre importante ?-, la star hollywoodienne a guidé son épouse jusqu'à la voiture qui les attendaient.

Très proches amis de Cindy Crawford et de son mari Rande Gerber - avec qui ils ont passé les vacances de fin d'année à Cabo San Lucas au Mexique -, George et Amal Clooney vont sans nul doute profiter de leur passage en Californie pour leur rendre visite. Ont-ils prévu de discuter grossesse et bébé ?

Toujours en voyage aux quatre coins du globe, George Clooney doit passer prochainement par la France. L'acteur est l'invité d'honneur de la 42e cérémonie des César, qui se déroulera le 24 février prochain. Retransmise en clair et en direct par Canal+, elle sera animée par Jérôme Commandeur mais ne sera finalement pas présidée par Roman Polanski. Espérons que George ne se désiste pas à son tour !

Olivia Maunoury