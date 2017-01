César 2017 : Roman Polanski président de la 42e cérémonie !

Après Claude Lelouch l'an passé, c'est au tour d'un autre grand cinéaste d'accepter le rôle de président des César du cinéma. L'Académie des arts et techniques du cinéma a en effet nommé Roman Polanski à ce poste d'honneur. Le réalisateur d'origine polonaise officiera le 24 février prochain lors de la 42e cérémonie des César qui sera retransmise en clair et en direct par Canal+ et sera animée par Jérôme Commandeur.

Habitué de cette grand-messe des récompenses, Roman Polanski y a déjà remporté pas moins de huit prix. Lauréat à quatre reprises dans la catégorie du meilleur réalisateur (Tess en 1980, Le Pianiste en 2003, The Ghost Writer en 2011 et La Vénus à la fourrure en 2014), le chéri d'Emmanuelle Seigner avait également remporté les prix du meilleur film (Tess et Le Pianiste) et de meilleure adaptation (The Ghost Writer et Carnage).

En revanche, le cinéaste de 83 ans n'a jamais reçu de César d'honneur, lui qui compte dans sa prolifique carrière des titres tels que Rosemary's Baby, Répulsion, Chinatown, Le Bal des vampires, Le Locataire et bien sûr Le Pianiste, avec Adrien Brody, qui lui avait valu une pluie de récompenses dont la Palme d'or, l'Oscar du meilleur réalisateur et pas moins de sept César !

Roman Polanski dirigera donc cette 42e cérémonie dont on attend avec impatience les nominations qui seront dévoilées le mercredi 25 janvier.

D'après Closer.fr , George Clooney - futur papa ? - sera l'invité d'honneur de cette cérémonie !