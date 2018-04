George H.W. Bush : Déchirante photo devant le cercueil de sa femme...

George H.W. Bush a assisté à la veillée funèbre organisée pour sa défunte épouse Barbara Bush, le 20 avril 2018 à Houston au Texas. L'ancien président républicain, en fauteuil roulant, s'est recueilli devant le cercueil avant de passer du temps avec les centaines de badauds venus saluer l'ex-First Lady.

L'ancien locataire de la Maison Blanche, aujourd'hui âgé de 93 ans, s'est rendu à l'église épiscopale de Saint Martin à Houston, accompagné de sa fille Dorothy. Depuis son fauteuil roulant, positionné pile en face du cercueil ivoire recouvert de fleurs jaunes, violettes et roses de Barbara Bush, morte des suites d'une longue maladie, il a pris le temps de se recueillir dignement. Un moment très touchant capturé en photo par son porte-parole Jim McGrath. Après ce moment d'intimité, il a vu défiler des centaines d'anonymes venus rendre hommage à son épouse et il a visiblement accueilli avec chaleur et bonheur ces témoignages de respect. Lui-même avait dévoilé un peu plus tôt un poignant message d'amour pour la regrettée Barbara Bush.

Les obsèques de l'ancienne première dame américaine se tiendront ce samedi 21 avril en présence du clan Bush, notamment le fils de Barbara et ancien président, George W. Bush, accompagné de sa femme Laura. Sont aussi attendus Bill et Hillary Clinton, Barack et Michelle Obama ainsi que l'actuelle First Lady, Melania Trump. Trois personnes ont été choisis par la défunte pour s'exprimer à ses funérailles : son fils Jeb Bush, son amie Susan Baker et l'historien Jon Meacham.

Alors que le clan Bush est en deuil, il y a tout de même une raison d'avoir le sourire. En effet, Lauren Bush Lauren, la petite-fille de George H.W. et Barbara Bush, a donné naissance à un petit garçon, le 19 avril, soit deux jours après la mort de Barbara. "Nous sommes chanceux et bénis par la naissance de notre fils Max Walker Lauren ! Il est né le 19 avril à 5h33. Il pesait 3,4 kilos. Il est heureux et en bonne santé et profite de son nouveau monde !", a écrit le marin de la fière maman, David Lauren.