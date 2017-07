Géraldine Pailhas et Christopher Thompson se sont mariés !

Après des années d'amour, de vie commune et la naissance de deux beaux enfants, Géraldine Pailhas (46 ans) et Christopher Thompson (50 ans) se sont mariés.

C'est en toute discrétion que ce couple mythique s'est uni à Marseille le 8 juillet en compagnie de leurs proches et amis. Une union qui aurait pu demeurer secrète si Yves Moraine, maire du 4e secteur de Marseille, n'avait pas publié des clichés de la cérémonie sur Facebook.

Sur ces photos, on peut voir que la mariée et maman de deux enfants (17 et 19 ans) portait une robe blanche, courte, visiblement en lin. Le marié arborait pour sa part un traditionnel costume noir avec une cravate de la même couleur. Radieuse, Géraldine Pailhas a visiblement été prise d'un petit fou rire lors de l'échange des voeux.

Fier d'avoir marié ce couple mythique du cinéma – rappelons que Christopher Thompson n'est autre que le fils de Danièle Thompson et le petit-fils de Gérard Oury – le maire a commenté en légende de son poste : "Un peu de stress au moment de suppléer JC GAUDIN au pied levé pour marier Géraldine Pailhas et Christopher Thompson... et finalement un pur moment de bonheur... bravo à ces artistes talentueux qui ne se prennent pas pour des stars, MERCI pour votre gentillesse, votre simplicité, votre humanité et pour votre amour de Marseille !!!!"