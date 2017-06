Gérard Holtz et Muriel Mayette : Très amoureux à Roland-Garros

Il en aura vu passer quelques-unes sur le service public, en quarante-quatre années de bons et sportifs services, des éditions de Roland-Garros, mais Gérard Holtz n'est aujourd'hui plus qu'un simple spectateur. Un retraité heureux et très amoureux, auprès de sa femme Muriel Mayette.

Moins d'un an après son départ à la retraite à l'issue d'un ultime Tour de France suivi en tant que professionnel de France Télévisions, le journaliste fou de vélo demeure - on n'en attendait pas moins de lui - un passionné de tous les sports fidèle au tournoi du Grand Chelem parisien. Avec Muriel, qu'il a épousée le 19 avril 2013 et qu'il n'a pas hésité à suivre à Rome après qu'elle y a pris en 2015 la tête de l'Académie de France, on a pu l'y retrouver, très assidu... et très démonstratif.

Tant au Village qu'en tribunes, où on a pu les voir samedi 3 et dimanche 4 juin, Gérard Holtz (70 ans) et Muriel Mayette (53 ans) ont brillé par leur exceptionnelle complicité : regards tendres, sourires et rires à foison, doux baisers, le couple en semblerait presque encore en lune de miel tant son amour saute aux yeux !

Un an plus tôt très précisément, sur le plateau de l'émission de confidences Thé ou Café, Gérard Holtz fondait en larmes en pensant au funeste "jusqu'à ce que la mort vous sépare" : "Je n'ai pas peur de la mort, je suis habi­tué à l'idée de la mort, à l'idée de dispa­raître. La seule chose, j'y pense tous les jours c'est vrai, c'est le moment où il va falloir se sépa­rer avec mon grand amour", avouait-il avec une immense émotion à Catherine Ceylac.

Souhaitons-leur que ce moment survienne le plus tard possible et que la dolce vita dure une éternité !