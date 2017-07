Gérard (L'amour est dans le pré 2017) et Anne-Marie : Entre eux c'est du sérieux

Dans L'amour est dans le pré 2017, Gérard a eu un énorme coup de coeur pour Anne-Marie dès l'ouverture du courrier. Puis, lorsque le duo s'est rencontré lors du speed dating, leurs sentiments se sont confirmés. Alors que leur romance est à suivre tous les lundis sur M6, TVMag a interviewé la prétendante. Elle revient sur cette rencontre qui a bouleversé sa vie.

Si Anne-Marie a écrit à l'éleveur de vaches et de brebis de 52 ans c'est à cause des émotions que lui a procuré le portrait de Gégé . Pendant quinze jours elle a hésité, puis elle osé envoyer une missive. Un exercice pas facile pour elle puisqu'elle n'avait jamais écrit à quelqu'un auparavant. Après avoir rédigé un CV, elle comprend que ce n'est pas comme ça qu'elle séduira le candidat. Elle recommence et met cette fois noir sur blanc ses sentiments, raconte ce qui la passionne et ce qu'elle apprécie moins, et ça marche. Sa lettre qui a aussi vanté les qualités humaines de Gérard a touché l'homme en plein coeur.

Et pour lui elle envisage de quitter le champs où elle habite avec son frère. Anne-Marie qui a dévoilé avoir une vie plutôt atypique en dit plus sur son passé au site : "J'ai été nounou pendant dix-sept ans, en France mais aussi en Angleterre, où je suis restée huit ans. À mon retour, j'ai vécu chez mon frère et on s'est intéressés au 'minimalisme'. On a coupé le chauffage et l'eau chaude pour faire des économies. Mon frère a fabriqué une roulotte. J'ai acheté un cheval. On voulait faire le tour de la Manche, mais on a fini par s'installer dans notre champ." Une vie de bohème et d'autonomie qui a duré deux ans. Son frère lui a ensuite fait comprendre que ce n'est pas en restant à ses côtés qu'elle s'épanouira totalement en tant que femme.

Alors elle a écrit à Gérard et la magie a opéré. "Quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression de le reconnaître. Sur le trajet du retour, après le speed-dating, j'ai commencé à angoisser parce que je me posais des vraies questions. J'avais enclenché quelque chose de sérieux...", déclare-t-elle.

Une belle histoire à suivre chaque lundi sur M6.