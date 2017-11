Gérard Louvin, la triche dans Intervilles : Le producteur s'exprime !

L'affaire a de nouveau fait grand bruit en septembre dernier ! Accusé de triche dans Intervilles en 1997 - il aurait favorisé une ville au détriment d'une autre lors d'une épreuve -, Olivier Chiabodo avait été licencié par TF1. Vingt ans plus tard, le présentateur télé ripostait en portant plainte contre X pour harcèlement moral. Il a également assuré qu'il a été menacé de mort par son ancien producteur Gérard Louvin , en 2010. Lequel n'a pas répondu à ces accusations.

Il a toutefois accepté de parler de la supposée tricherie à l'occasion de la diffusion du documentaire La Folle Histoire des scandales TV, vendredi 3 novembre 2017, sur C8. "Ça a fait toute une histoire parce que c'était au Puy du Fou chez Philippe de Villiers, l'homme politique. Donc je pense que Patrick Le Lay [le PDG de TF1 de l'époquen NDLR] a eu un peu peur", a déclaré Gérard Louvin afin de justifier que l'affaire ait pris une telle ampleur.

Et de poursuivre qu'il a été très surpris par ces accusations de tricherie : "Franchement, quand on a découvert ça, on était un peu ébahis avec Jean-Pierre] Foucault [animateur de l'émission en question, NDLR]. On s'est beaucoup fâchés avec Olivier Chiabodo là-dessus parce qu'il n'a jamais voulu me dire s'il avait triché ou pas."