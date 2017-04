Gessica Notaro attaquée à l'acide : L'ex-Miss, défigurée, dévoile son visage

Trois mois après sa dramatique agression à l'acide, l'ex-Miss italienne Gessica Notaro a eu le courage de dévoiler son visage ravagé par l'attaque pour éveiller les consciences. A l'âge de 27 ans, l'ancienne reine de beauté a été victime de la cruauté de son ex-petit ami Jorge Edson Tavares, qui l'aurait prise en embuscade pour lui jeter de l'acide au visage. Le jeune homme, qui se défend des accusations qui pèsent contre lui et reste derrière les barreaux dans l'attente de son procès, vivait mal leur rupture et la harcelait depuis l'été dernier.

"Je veux vous montrer ce qu'il m'a fait. Ce n'est pas de l'amour", a-t-elle lâché lors de son passage dans une émission italienne, tandis qu'elle enlevait l'écharpe qui protège son visage des regards indiscrets. L'ancienne bombe qui dressait les orques dans un parc aquatique où elle a rencontré son ex-compagnon a passé deux mois "emprisonnée" dans une chambre d'un hôpital de Cesena Rimini, pour soigner ses blessures, après l'attaque dont elle a été victime.

J'ai prié à genoux pour qu'il me laisse la vue...

"Tandis que l'acide me dévorait le visage, j'ai prié à genoux le seigneur qu'il prenne ma beauté mais me laisse au moins la vue", a-t-elle déclaré. La jeune femme, qui rêvait de devenir chanteuse et jouait les animatrices en attendant, a vu sa carrière et ses rêves d'avenir se briser d'un seul coup. En outre Gessica Notaro doit dépenser plus de 700 euros par mois en médicaments, gouttes et lotions pour les yeux, pour soulager sa douleur.

"J'ai passé deux mois en prison, je ne peux plus vivre comme avant. Je ne peux plus aller au soleil et dois sans cesse protéger mon visage qui me fait souffrir en permanence. Je ne peux plus travailler parce que je ne peux plus aller dans l'eau. Même quand ça ira mieux, j'aurai des cicatrices pour le restant de mes jours et j'aurai sans cesse peur de sortir de ma voiture pour rentrer chez moi parce que je ne cesserai de revivre encore et encore l'agression", a-t-elle confié au DailyMail.

Dans son malheur, Gessica Notaro a tout de même eu de la chance puisque son nez, sa bouche ainsi que ses yeux ont été épargnés par l'attaque. En recrachant l'acide avant qu'il ne lui attaque la gorge, elle a aussi sauvé sa voix. Désormais, elle a bien l'intention de l'utiliser pour dénoncer l'inaction de la justice italienne qui lui avait pourtant garanti une ordonnance de restriction pour la protéger du harcèlement qu'elle a subi pendant plusieurs mois. En vain.

Coline Chavaroche