Gigi Hadid, égérie scintillante face à Pauline Ducruet pour le joaillier Messika

Entre Gigi Hadid et la maison de haute joaillerie parisienne Messika, c'est une véritable histoire qui dure ! Un an après la sortie de la collection Move Addiction, ligne aux connotations punk rock, le mannequin de 23 ans et la fondatrice et directrice artistique Valérie Messika présentent aujourd'hui leur nouvelle collection intitulée My Soul, inspirée d'un style bohème-chic très sensuel.

Mercredi 12 septembre 2018, une grande soirée de lancement était ainsi organisée à New York en marge de la Fashion Week. L'événement, qui s'est tenu au prestigieux Milk Studio à Manhattan, a réuni de nombreuses personnalités influentes comme la jolie Pauline Ducruet (New-Yorkaise de coeur et ex-étudiante diplômée de la Parsons School of Design) et le mannequin Irina Shayk.

Scintillante dans une combinaison qui laissait apparaître ses sous-vêtements, parée de son plus beau maquillage pailleté, Gigi Hadid (qui s'était d'abord rendue au défilé de Rihanna pour défiler sur le podium) a aussi pu compter sur la présence et le soutien de son papa Mohammed Hadid. Tiffany Haddish, Jasmine Tookes, Halima Aden, Jordan Barrett, Maryna Linchuk avaient aussi répondu à l'invitation.

600 invités triés sur le volet ont dansé jusqu'au bout de la nuit, tandis que la chanteuse américaine Teyana Taylor est montée sur scène pour une performance. Les deux DJ français Kartell et Dabeull avaient également fait le déplacement.