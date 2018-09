Rihanna fait son show : Son défilé événement à la Fashion Week de New York

De retour à la Fashion Week de New York, Rihanna a présenté sa nouvelle collection, Savage x Fenty. Un défilé événement auquel ses copines Bella et Gigi Hadid ont pris part parmi une sélection de mannequins offrant une riche diversité de morphologies et de styles.

Rihanna a finalement fait son apparition en clôture du défilé. La star de 30 ans a pris le temps de saluer ses nombreux invités en faisant le tour du décor luxuriant sur une reprise du titre Love Me Tender d'Elvis Presley par Nicolas Cage. L'interprète de Wild Thoughts a ensuite quitté sa robe fourreau chocolat pour une minirobe noire en cuir. Retour en images sur la soirée.

Le défilé Savage X Fenty par Rihanna à la Fashion Week de New York, le 12 septembre 2018.

