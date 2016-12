Gigi Hadid et Zayn Malik fiancés ? La jeune femme refuse

Gigi (dont le vrai prénom Jelena) et Zayn forment un couple heureux ! Tellement à vrai dire, que le chanteur de 23 ans et ex-membre du groupe One Direction aurait récemment demandé à sa belle de l'épouser. La nouvelle est révélée par le tabloïd britannique Life & Style. Un proche des intéressés se serait confié à l'hebdomadaire à qui il aurait donné les raisons du refus du mannequin.

"Elle n'a que 21 ans et ne se sent pas prête à se marier, donc elle a refusé. [Gigi] a vu sa mère traverser deux divorces pénibles, elle veut donc être sûre à 100% que Zayn est le bon, avant de prendre cet engagement à vie", révèle la source anonyme de Life & Style. La mère de mademoiselle Hadid, Yolanda, s'est séparée de son père Mohamed Hadid en 2000, et de son deuxième mari, David Foster, fin 2015.

Pour éviter que l'histoire ne se répète, Gigi Hadid aurait donc freiné les ardeurs de son petit ami. Ce dernier était prêt à franchir le cap en 2013, année de ses fiançailles à la chanteuse Perrie Edwards (du groupe Little Mix). Ils se sépareront deux ans plus tard.

Life & Style dit-il vrai ? Seuls Gigi Hadid et Zayn Malik peuvent répondre. En attendant une potentielle réaction, les tourtereaux concluent une année 2016 forte en émotions et marquée de plusieurs objectifs atteints, dont celui de la sortie d'un premier album solo pour Zayn.