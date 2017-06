Gilles (Les Princes 3) exécrable avec Oxanna : Il lui impose sa robe de mariée

De retour à la télévision dans la nouvelle émission d'M6, La Robe de ma vie, Oxanna et Gilles sont bel et bien décidé à se dire "oui" une bonne fois pour toute. En couple depuis leur rencontre dans le programme de W9, Les Princes de l'amour 3, il y a près de deux ans, le tandem prépare sa future union. Et pour cela, toutes les décisions se font ensemble, y compris pour le choix de la robe de mariée.

Ce mercredi 28 juin 2017, les tourtereaux ont prouvé face caméra qu'ils étaient toujours ensemble, quoi qu'en disent les rumeurs : "Le couple a décidé de passer à la vitesse supérieure et pense mariage", dévoile la voix off du programme. Et si la belle blonde espérait repartir avec la robe de ses rêves, et bien c'est raté !

Accompagné de sa mère, le prince atypique de la saison 3 du programme phare du canal 9 de la TNT impose son choix. Selon lui, dans la mesure où il s'agit de son mariage et de sa future femme, les décisions lui reviennent. "Moi, dans l'idéal, j'aimerais...", s'exclame le beau gosse avant que la créatrice Zélia le calme en trois phrases : "Il y a une personne qui porte la robe. (...) On la regarde et on en parle après !" Complètement effacée durant l'émission et beaucoup trop laxiste face au ton autoritaire de son homme, Oxanna, dépitée, acceptera chacune de ses décisions pour lui faire plaisir. Mais à la fin du programme, Cristina Cordula nous assure que l'ex-candidate de télé-réalité choisira bel et bien sa robe de mariée selon ses goûts et ses envies. Ouf !