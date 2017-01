Golden Globes : Lola Kirke ose les aisselles non épilées sur tapis rouge

Voilà qui ne passe pas inaperçu. Sur le tapis rouge des Golden Globes à Los Angeles le 8 janvier, les projecteurs étaient braqués sur Lola Kirke, la petite soeur de la star de Girls Jemima Kirke. La jolie jeune femme de 26 ans, élégante dans une robe bustier rose poudré brodée de fleurs, a dévoilé ses aisselles non épilées. Une posture militante que son aînée avait déjà affichée lors du New York Gala en 2015.

Fière de son look, Lola Kirke, qui déjà posé l'an dernier au même événement en laissant sa pilosité à l'air libre, affirme donc ses choix. Si elle est présente sur le tapis rouge des Golden Globes, c'est d'abord pour sa participation à la série Mozart in the Jungle, avec Gael Garcia Bernal. Ce show était en lice pour le prix de la meilleure série comique ou musicale, mais il a dû s'incliner devant Atlanta.

Ne pas s'épiler sous les bras est un acte féministe militant. Avant elle, Lena Dunham, partenaire de Jemima dans Girls, ou encore Miley Cyrus avaient fait le même choix. En 1999 déjà, Julia Roberts avait d'ailleurs également osé l'aisselle velue. L'objectif est souvent de sensibiliser l'opinion sur l'importance de se sentir bien dans sa peau, d'avoir confiance en soi et de prôner le naturel. Au cours d'un événement aussi glamour que les Golden Globes, une telle prise de position détonne et met en lumière la comédienne audacieuse qui fait ainsi parler d'elle !