Golden Globes : Sylvester Stallone vexé, une dispute avec Casey Affleck révélée

Il a foulé le tapis rouge aux bras de ses remarquables filles et pourtant, pendant la cérémonie des Golden Globes 2017, personne n'a aperçu Sylvester Stallone et sa femme Jennifer Flavin. Où était passé l'interprète de Rocky ?

Sur plusieurs médias américains, dont People, le mystère semble avoir été levé. Stallone et son épouse auraient assisté à la soirée... depuis les coulisses. Non pas pour être au plus près de leurs trois filles, Sophia, Sistine et Scarlet (qui accompagnaient les remettants), mais parce qu'ils y ont été contraints et forcés.

En effet, l'acteur américain et son ancien mannequin de femme devaient s'asseoir à la même table que l'équipe de Manchester by the Sea, composée entre autres du meilleur acteur dans un film dramatique Casey Affleck, du réalisateur Kenneth Lonergan et du producteur Matt Damon. En arrivant, il s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule place restante. S'il a bien demandé à ce qu'une chaise lui soit apportée pendant le spectacle d'ouverture, ni Casey Affleck ni Matt Damon n'ont tenté de faire accélérer les choses. Pire, les deux complices ont feint de n'avoir rien remarqué et n'ont pas aidé leur iconique confrère...

Frustré et vexé, Sylvester Stallone s'est finalement retiré avec Jennifer Flavin. Le couple a poursuivi la soirée dans l'un des salons du Beverly Hilton Hotel, comme on le voit sur cette photo où les deux parents posent avec les trois Miss Golden Globes.