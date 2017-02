Grand Corps Malade, père de 2 fils : "Pas question de ne pas les voir grandir"

Actuellement très pris par la promotion du film Patients, qu'il a coréalisé avec Mehdi Idir, le chanteur Grand Corps Malade est forcément un peu moins présent pour ses fils. Mais, pour le sympathique artiste de 39 ans, pas question de faire passer sa carrière avant ses obligations paternelles...

Papa de Yannis, né en octobre 2010, et d'un second petit garçon au prénom gardé secret né pendant l'été 2013, Grand Corps Malade est comblé par sa paternité. Le chanteur, de son vrai nom Fabien Marsaud, s'est livré sur le sujet à Version femina. "Je bosse beaucoup et j'organise mes tournées en fonction d'eux. Nous sommes très proches. Il n'est évidemment pas question de ne pas les voir grandir", a-t-il dit. Le chanteur est visiblement très à l'aise dans son rôle de père. "Je suis un papa assez cool, je joue avec eux, je leur donne le bain, entre autres, ce qui est normal. Et quand parfois il faut faire preuve d'autorité, la grosse voix, ça marche toujours, même si je n'aime pas ça !", ajoute-t-il.

En ce moment, Grand Corps Malade, qui est marié à Julia depuis décembre 2008, compte sans doute un peu sur son épouse pour assurer auprès de leurs deux garçons, en raison de son intense campagne promo pour faire découvrir son premier film comme réalisateur. "Il me tient à coeur d'autant plus qu'on a eu du mal à monter le projet. Le thème ne fait pas spécialement rêver : deux heures de huis clos dans le monde du handicap très lourd avec un casting d'inconnus, ça n'a pas beaucoup motivé les financiers", explique-t-il avec sa franchise habituelle.