Grégoire Lyonnet : Son frère Fabien est son sosie, la preuve en photo !

Sans plus attendre, les internautes ont réagi, soulignant la ressemblance entre Grégoire et son frère. "Ah t'as un frère ? Il te ressemble vachement", "On dirait vraiment des jumeaux sur la photo", "Le charme et la beauté sont de famille", "La ressemblance, c'est incroyable", "Vous n'avez pas changé tous les deux, et vous vous ressemblez vraiment, c'est fou", "On dirait les mêmes quasiment", peut-on lire. Par la même occasion, d'autres ont noté que le mari d'Alizée n'avait pas changé depuis sa jeunesse.

Et ce n'est pas la première fois qu'une photo de Grégoire Lyonnet fait sensation sur Instagram. En effet, il y a quelques semaines, le danseur professionnel avait partagé une photo de sa métamorphose en fille !