Gwendal Peizerat : L'ex-patineur devenu rockeur de retour... D'autres surprises ?

Il a fini de danser, et désormais il prend plaisir à faire danser : l'ancien champion du monde et champion olympique de danse sur glace Gwendal Peizerat est de retour sur scène cette semaine à Paris avec son compère Bastien Villon pour un nouveau concert sur le bateau Le Nez rouge.

Il y a quelques années, on découvrait la reconversion en rockeur de celui qui occupait alors, après une brillante carrière émaillée de titres glanés en tandem avec Marina Anissina, des fonctions politiques : ce titre, Baby-Rock, qu'il avait écrit et dont Bastien Villon avait composé la musique, n'était que le début de l'aventure. L'ex-patineur lyonnais et son acolyte napolitain se produisent régulièrement ensemble et s'apprêtent à embarquer à nouveau ce mardi 27 juin 2017 à bord du Nez rouge, propriété de l'humoriste et imitateur Gérald Dahan, ravi de recevoir à nouveau son ami Gwendal. Renseignements et billetterie sur le site du bateau théâtre.

Le mois dernier, Bastien Villon et lui y avaient donné une représentation agrémentée de belles surprises, puisque deux talents révélés par la saison 6 de The Voice se joignaient à eux : Candice Parise, plusieurs albums et une solide expérience dans l'univers des comédies musicales derrière elle, et Gianni Bee, dont on ne devrait pas tarder à entendre reparler (le jeune homme à la voix troublante va consacrer une partie de son été à enregistrer ses chansons).