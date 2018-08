Hailie Scott : La fille sexy d'Eminem présente son nouveau bébé

Impossible de ne pas fondre devant une telle bouille. Cette bouille, c'est celle du nouveau "bébé" d'Hailie Scott, un chien japonais qu'elle vient tout juste d'adopter. Suivie par plus d'un million de curieux sur Instagram, la très jolie et sexy fille d'Eminem (née de son mariage avec Kimberly Scott) a surpris ses abonnés en présentant son adorable boule de poils, un shiba répondant au doux nom de Wolf ("loup" en français). "Bienvenue dans la famille Wolf", a-t-elle écrit en légende d'un cliché où on la voit tenir son animal dans les bras, malicieux sourire aux lèvres.