Eminem : Sa fille de 22 ans toujours plus sexy, affiche son corps parfait

Tout juste diplômée de l'université du Michigan, Hailie Scott, la fille d'Eminem profite de son été pour se reposer et s'amuser. Au passage, la jolie jeune femme de 22 ans exhibe fièrement sur Instagram sa silhouette de rêve. Elle partage même ses séances d'entraînements à la salle de sport, de quoi nous motiver tout l'été.

Et quand elle ne fait pas de la musculation, Hailie profite des festivals de musique les plus branchés des Etats-Unis. Elle a ainsi partagé plusieurs clichés de sa visite à Lollapalooza, à Chicago, où elle a assisté aux concerts de Post Malone, Bruno Mars ou encore Dua Lipa. Pour l'occasion, elle était on ne peut plus sexy en bralette et mini-jupe noire.