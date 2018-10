Haley Bennett (La Fille du train) attend un bébé avec un célèbre réalisateur...

Haley Bennett va devenir maman pour la première fois. Selon les informations rapportées le 8 octobre 2018 par la Page Six, l'actrice de 30 ans (vue notamment dans les films La Fille du train ou Les Sept Mercenaires) est enceinte de son nouveau compagnon, Joe Wright. Le cinéaste de 46 ans est aussi bien connu à Hollywood, lui qui a réalisé les films Orgueil et Préjugés et Reviens-moi avec sa comédienne fétiche Keira Knightley ou plus récemment Les Heures sombres – qui avait valu à Gary Oldman de décrocher cette année l'Oscar du meilleur acteur.

Selon nos confrères, Haley Bennett et Joe Wright accueilleront leur bébé "cet hiver", la comédienne étant actuellement enceinte de six mois. "Ils sont très heureux", a ajouté un indiscret. Les tourtereaux se fréquentent depuis tout juste quelques mois et leur relation avait été révélée au grand jour en janvier dernier lorsqu'ils avaient été photographiés à l'aéroport de New York.

À cette époque, les spéculations allaient bon train. En effet, Joe Wright a quitté son épouse depuis sept ans, la musicienne Anoushka Shankar (fille de Ravi avec laquelle il a eu deux fils, âgés de 7 et 3 ans), pour vivre pleinement son idylle avec Haley. En septembre 2017, Anoushka Shankar était encore loin de se douter que son couple volerait en éclats, elle qui publiait une photo pour célébrer leurs noces de laine.