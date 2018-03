Oscars 2018 : Gary Oldman, Churchill consacré, rend hommage à sa maman de 99 ans

Les iconiques Jane Fonda et Helen Mirren ont remis l'Oscar du meilleur acteur à Gary Oldman, grand favori dans cette catégorie après son époustouflante prestation en Winston Churchill dans Les heures sombres.

"Je dois cette statuette à tant de personnes", a déclaré l'acteur britannique, submergé par l'émotion, avant de faire une déclaration d'amour aux Etats-Unis, son pays d'adoption.

Le comédien de 59 ans a également eu des mots touchants pour ses proches, son frère, qui lui a "permis de garder ce rêve" mais aussi sa mère de 99 ans. "Je sais qu'elle regarde cette cérémonie du fond de son canapé. J'aimerais la remercier pour son amour, son soutien. Prépare la bouilloire, je ramène Oscar et on va se boire une bonne tasse de thé ensemble", a-t-il conclu avec humour et amour.

Étaient nommés dans cette catégorie :

Timothée Chalamet, Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Daniel Kaluuya, Get out

Denzel Washington, L'Affaire Roman J.