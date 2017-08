Halle Berry : Cheveux lissés et décolleté taquin, elle défie le temps à 50 ans

Mais comment fait-elle ? A 50 ans, Halle Berry paraît plus jeune qu'il y a vingt ans. La preuve en images avec sa dernière apparition publique...

Plus épanouie, plus radieuse et toujours aussi incroyablement sexy, l'actrice était lundi 31 juillet sur le tapis rouge de l'avant-première hollywoodienne de son dernier film, Kidnap, faisant tourner les têtes sur son passage. Vêtue d'une jupe militaire et d'un top blanc, la star américaine avait troqué ses habituelles bouclettes pour des cheveux lissés, une coupe rehaussée par la présence d'une dreaklock.

Pétillante et toute pimpante, la comédienne a profité de cet événement pour prendre la pose avec sa jeune co-star, Sage Correa, ainsi qu'avec le réalisateur du film, Luis Prieto. Sur place, la maman de Nahla (9 ans) et Maceo (3 ans) a accordé quelques interviews à la presse avant de signer des autographes à ses fans. Pas vraiment disposé à rester en place, le haut qu'elle portait a d'ailleurs brièvement exposé son soutien-gorge. Sur le tapis rouge, celui-ci était même à moitié visible, en dévoilant un peu trop, comme le montrent plusieurs photos publiées sur le Daily Mail.

Loin d'être troublée, Halle Berry a poursuivi ce marathon promotionnel comme si de rien n'était, heureuse de présenter son nouveau film. Une opération séduction rondement bien menée...