Halle Berry, 50 ans : Face aux rumeurs de grossesse, elle dégaine un ventre plat

Toujours aussi sublime, Halle Berry était de sortie dans les rues de Los Angeles jeudi 8 juin pour profiter d'un moment privilégié avec ses proches.

Venue dîner dans le quartier de West Hollywood au restaurant italien Cecconi's pour fêter l'anniversaire d'un ami, la star de 50 ans a rapidement attiré l'attention des paparazzi lors de sa sortie de l'établissement. Vêtue d'un pantalon bleu et d'un haut transparent qui laissait entrevoir son ventre plat, la maman de Nahla (9 ans) et Maceo (3 ans) était tout simplement ravissante. Une sortie remarquée qui survient quelques jours après l'emballement de la presse, qui avait relayé la rumeur d'une hypothétique troisième grossesse...

Le 3 juin dernier, l'actrice oscarisée avait effectivement affolé les médias en apparaissant avec un ventre plus rond qu'à l'accoutumée sur le tapis rouge de la soirée Chrysalis Butterfly Ball. Interpellée par les interrogations de ses fans, Halle Berry s'était exprimée deux jours plus tard sur son compte Instagram pour confirmer avec humour qu'elle n'était absolument pas enceinte. "Est-ce qu'une fille n'a pas le droit de manger un steak et des frites ??", avait-elle écrit.